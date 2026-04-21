Ελλάδα

Απεργία 24 Απριλίου: Ποιοι συμμετέχουν

Θα γίνει συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Τι ώρα η συγκέντρωση

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Πανελλαδική απεργία έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 24 Απριλίου καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Στηρίζει την απεργία η ΑΔΕΔΥ

Με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ έχει κάνει γνωστό ότι «στηρίζει την κινητοποίηση που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Παρασκευή, 24 Απρίλιου 2026 και καλεί σε μαζική συμμετοχή».

Στην ανακοίνωσή της (διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο) τονίζει πως: «Αιχμή της επίθεσης αποτελεί το προσχέδιο Νόμου της κυβέρνησης το οποίο προβλέπει ότι από το 2029 τελειώνει η χρηματοδότηση μέσω Ε.Σ.Π.Α. για τις Κοινωνικές Δομές (Κ.Η.Φ.Η., Κέντρα Κοινότητας, Σίτισης, Δομές Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Ρομά κ.λπ.)».

