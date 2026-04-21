Απεργία 24 Απριλίου: Ποιοι συμμετέχουν

Πανελλαδική απεργία έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 24 Απριλίου καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Στηρίζει την απεργία η ΑΔΕΔΥ

Με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ έχει κάνει γνωστό ότι «στηρίζει την κινητοποίηση που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Παρασκευή, 24 Απρίλιου 2026 και καλεί σε μαζική συμμετοχή».

Στην ανακοίνωσή της (διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο) τονίζει πως: «Αιχμή της επίθεσης αποτελεί το προσχέδιο Νόμου της κυβέρνησης το οποίο προβλέπει ότι από το 2029 τελειώνει η χρηματοδότηση μέσω Ε.Σ.Π.Α. για τις Κοινωνικές Δομές (Κ.Η.Φ.Η., Κέντρα Κοινότητας, Σίτισης, Δομές Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, Ρομά κ.λπ.)».