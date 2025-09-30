Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Αύριο, 1η Οκτωβρίου, η 24ωρη πανελλαδική απεργία «παραλύει» το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ καλεί για την προσέλευση των εργαζομένων στο κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, όπως και για τα αιτήματα της συνομοσπονδίας εργαζομένων, δίνονται σε σχετική ανακοίνωση.

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Τα αιτήματά μας είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα.

Απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.



Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Δεν σιωπούμε ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Δεν υποχωρούμε ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα είναι η ζωή μας».