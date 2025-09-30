Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Η ανακοίνωση των Aegean Airlines και Olympic Air για τις αυριανές πτήσεις

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι αυριανές πτήσεις (1ης Οκτωβρίου) των Aegean Airlines και Olympic Air, καθώς η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κρίθηκε παράνομη.

Έτσι, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, των παραπάνω αεροπορικών εταιρειών, θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, Τετάρτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν κανονικά

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Συνεπώς, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν εκ νέου, σε δωρεάν αλλαγές των εισιτηρίων τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό) Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν και μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Παράνομη η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η συμμετοχή των ελεγκτών εναέριων κυκλοφορίας στην 24ωρη απεργία των ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ κρίθηκε παράνομη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.