Απεργία 16/12: Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί - Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) διευκρίνισε πως οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν κανονικά στην απεργία της ερχόμενης Τρίτης (16/12) της ΑΔΕΔΥ για τον προϋπολογισμό.

«Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων» επισημαίνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ.

«Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία» συμπληρώνει διαψεύδοντας τα όσα είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με την απουσία της από τις κινητοποιήσεις της Τρίτης.

Απεργία 16/12: Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν

Στην απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει πως θα συμμετέχουν η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κινητοποίησης.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους κατεβαίνουν σε απεργία διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως τονίζουν, πολλοί δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, αδυνατώντας ακόμη και να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρξει απεργία ή στάσεις εργασίας σε Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ.