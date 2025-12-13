Απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις της ερχόμενης Τρίτης (16/12) στο περιθώριο της απεργίας, που εξήγγειλαν εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα.

Στην απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει πως θα συμμετέχουν η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της κινητοποίησης.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους κατεβαίνουν σε απεργία διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως τονίζουν, πολλοί δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, αδυνατώντας ακόμη και να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού.

Απεργία 16/12: Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Την ίδια στιγμή, κρίσιμες υπηρεσίες -Καθαριότητα, Πράσινο, Κοινωνικές Δομές και Τεχνικές Υπηρεσίες- λειτουργούν στα όριά τους, ενώ οι πολίτες επιβαρύνονται με αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απόφαση της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει τελικά σε 24ωρη απεργία. Το σώμα του 39ου συνεδρίου της συνομοσπονδίας αποφάσισε κινητοποίηση στις 16 Δεκεμβρίου «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», δηλώνοντας παράλληλα στήριξη στον αγώνα των αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ είχε απορρίψει αντίστοιχη πρόταση.

Απεργία 16/12: Τι θα γίνει με ΜΜΜ και σχολεία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρξει απεργία ή στάσεις εργασίας σε Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται και οι αποφάσεις των δασκάλων και καθηγητών για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.