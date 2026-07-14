Απάτη στον ΦΠΑ σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Στα 46,9 εκατ. ευρώ η «ζημιά»

Επιχείρηση κατά της απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττική και Καστοριά, οι αρχές αποκάλυψαν ένα πολυεθνικό δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες της ΕΕ, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ένωσης και της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, «πάγωσαν» ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως κρυπτονομίσματα και άλλες μορφές ψηφιακού χρήματος, που, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, αποτελεί το μεγαλύτερο τέτοιας μορφής σε εθνικό επίπεδο μέχρι σήμερα.

Απάτη σε ΦΠΑ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαίκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα διενήργησε έρευνες και κατασχέσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, που ξεκίνησε σχεδόν έναν χρόνο πριν, έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πώς έγινε η απάτη στον ΦΠΑ

Πρόκειται για εικαζόμενο σχήμα απάτης «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, ένα εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025 οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από τους λεγόμενους «αφανείς εμπόρους», εταιρείες που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων ΦΠΑ, για να διανείμουν ηλεκτρονικά είδη εντός της Ελλάδας και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή του ΦΠΑ ή καθιστώντας δυνατή τη δόλια επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Με βάση την έρευνα, το εικαζόμενο σχήμα πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι ένα επιπλέον ποσό 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.

Οι έρευνες στόχευσαν τις έδρες αρκετών εταιρειών που τελούν υπό διερεύνηση, καθώς και τις κατοικίες των διαχειριστών τους, και διενεργήθηκαν από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα. Υποστηρίζονται από την υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών για την παράκαμψη πολύπλοκων ψηφιακών εμποδίων».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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