Απάτη στον ΔΕΔΔΗΕ: 30 συλλήψεις «υπαλλήλων» - Ξεπερνά τα 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Απάτες και κλοπές πολιτών διέπραττε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία εξαρθρώθηκε μετά από σημερινή, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας και στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με λεπτομέρειες για τη δράση και τη διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.