Απάτη στη Ζάκυνθο: Προσποιούνταν για χρόνια «θρύλο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μετά θάνατον αποκαλύφθηκε μία απάτη στη Ζάκυνθο, όπου ένας άνδρας προσποιούνταν επί σειρά ετών τον θρύλο και βετεράνο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες.

Ο άγνωστος έφτασε στη Ζάκυνθο το 2020, την εποχή του κορωνοΐου, μαζί με τη σύζυγό του γερμανικής καταγωγής, και η απάτη αποκαλύφθηκε μετά θάνατον, με τη συνδρομή και το σχετικό ρεπορτάζ από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνδρας, όταν έφτασε στο νησί, συστήθηκε στους ντόπιους και σε έναν ποδοσφαιρικό παράγοντα σαν τον Ρεμί Μόουζες, ποδοσφαιριστής που πέρασε ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, αποκαλύφθηκε η απάτη του αφού πρώτα είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία ομάδας ποδοσφαίρου του νησιού.

Ζάκυνθος: Πώς στήθηκε και αποκαλύφθηκε η απάτη

Ο 61χρονος, ο οποίος όπως ειπώθηκε έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, είχε αγοράσει σπίτι στο Αργάσι και είχε προσφερθεί, αρχικά, να προπονήσει τη γυναικεία ομάδα του νησιού - αφιλοκερδώς.

Ο «Ρεμί Μόουζες» δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στους κατοίκους της Ζακύνθου, όμως πριν από έναν μήνα έφυγε από τη ζωή. Τότε, οι τοπικοί ποδοσφαιρικοί παράγοντες του νησιού συνέταξαν μία ανακοίνωση όπου αποχαιρετούν τον «θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ένας ξένος.

Η ανακοίνωση αυτή, σύμφωνα με το Mega, έφτασε μέχρι την Αγγλία, την ώρα που η οικογένεια του πραγματικού ποδοσφαιριστή άρχισε να δέχεται συλλυπητήρια. Αμέσως μετά, εξέδωσε δική της ανακοίνωση, αναφέροντας πως ο Ρεμί Μόουζες ζει κανονικά, διαψεύδοντας τις σχετικές φήμες.

Στέλεχος ομάδας της Ζακύνθου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε σχετικά: «Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε στη φωτογραφία, ζούσε 7 χρόνια στη Ζάκυνθο. Αγόρασε σπίτι στο Αργάσι. Ασχολήθηκε για λίγο στο νησί, με το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, η ΑΟ ΔΟΞΑ Πηγαδακίων Ζακύνθου, στη σχετική της ανακοίνωση, αναφέρει τα εξής: «Ο σύλλογός μας είχε την τιμή, για λίγο καιρό, να συνεργατεί αθλητικά με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρέμι Μόουζες, όταν την αγωνιστική σεζόν 2020 / 2021 υπήρξε προπονητής της γυναικείς μας ομάδας».

«Στους φανατικούς φίλους του ποδοσφαίρου, και όχι μόνο στους φίλους των Μπέμπηδων του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα μείνει πάντα στο μυαλό μας, ως εκείνος ο ποδοσφαιριστής στα μέσα της δεκαετίας του 80, που έγραφε ατελείωτα χιλιόμετρα στη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μεγάλη του ποδοσφαιρική στιγμή η πρόκριση το 1984, επί της Μπαρτσελόνα, όταν ο ίδιος περιόρισε τον Μαραντόνα στους δύο αυτούς αγώνες. Ο Ρεμί, εδώ και αρκετά χρόνια ήταν πλέον μόνιμος κάτοικος Ζακύνθου».