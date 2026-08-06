Απάτη με ψεύτικες επενδύσεις στο Ηράκλειο: Πώς έχασε 100.000 ευρώ

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από τη Μεσαρά Ηρακλείου, ο οποίος έχασε 100.000 ευρώ, αφού πείστηκε να τα επενδύσει μέσω εταιρείας που παρουσιαζόταν ως επενδυτική και υποσχόταν υψηλές αποδόσεις από την αγορά μετοχών.

Σύμφωνα με την καταγγελία του στις αστυνομικές αρχές, πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκε την ιστοσελίδα της εταιρείας και στη συνέχεια δέχθηκε επικοινωνία από άτομα που παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποί της. Οι δράστες κατάφεραν να τον πείσουν να επενδύσει το ποσό των 100.000 ευρώ σε μετοχές εταιρειών, υποσχόμενοι σημαντικά κέρδη.

Ο 55χρονος κατέθεσε τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ακολουθώντας τις οδηγίες που του έδωσαν οι επιτήδειοι. Στη συνέχεια, εκείνοι επιχείρησαν να τον πείσουν να καταθέσει ακόμη 50.000 ευρώ, όμως το θύμα είχε ήδη αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και δεν προχώρησε στη συναλλαγή.

Αμέσως μετά απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

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