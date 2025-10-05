Απάτες με ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν οι πρώτοι πέντε από τους 17 συλληφθέντες

Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος απάτης με τις εικονικές εταιρείες για την είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφής φόρου.

Πέντε εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις είναι πλέον ελεύθεροι υπό όρους.

Μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας, ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος και ένας στενός του συνεργάτης.

Απάτες με ΦΠΑ: Ένας από τους κατηγορούμενους έπεσε από τα σκαλιά

Η διαδικασία αποδείχθηκε επεισοδιακή καθώς κατά την έξοδο του συλληφθέντα που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου των ανακριτικών γραφείων και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η διαδικασία για τους πρώτους εννιά έληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10) και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά είχαν συλληφθεί 17 άτομα.