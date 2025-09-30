Aπάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα - 17 συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσα τους και λογιστές ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι πρώην πρόεδρος ομάδας, σύμφωνα με την Καθημερινή, ενώ από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στον οποίο φέρεται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις-μαϊμού εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.