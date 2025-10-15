Απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ενδυμάτων: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που βρισκόταν πίσω από απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ενδυμάτων.

Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Το συνολικό κόστος της εκτεταμένης δράσης της οργάνωσης, που φέρεται να είχε διάρκεια 11 έτη, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.190.491,05 ευρώ, από τα οποία 1.634.976,20 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και τα 555.514,85 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

Συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους, τα αρχηγικά και συγκεκριμένα πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών, αντίστοιχα.

Η πολύμηνη έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, έδειξε ότι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, διαπράττοντας συστηματικά απάτες και φορολογικές παραβάσεις σε βάρος του Δημοσίου.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και ο ρόλος του λογιστή

Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει δίκτυο με συνολικά εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, που λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα και παρουσίαζαν την ασφάλιση 108 εργαζομένων, κοινούς για όλες τις εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο κατάφερναν να αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 45χρονο, προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας με διαφορετικών μορφών εταιρείες ή χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει, δεν πλήρωναν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και δήλωναν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών.

Βασικό ρόλο σε όλη τη δράση τους, είχε 55χρονος Έλληνας, με την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή, ο οποίος τους παρείχε τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να τους διευκολύνει στις παρανομίες τους.

Η οργάνωση επεκτάθηκε και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών

Οι παράνομες ενέργειές τους δεν σταματούσαν εκεί, καθώς όπως φαίνεται, επεκτάθηκαν και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών. Μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, φέρονται να είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη μεταφορά των ανθρώπων.

Τα παράνομα έσοδά τους, τα «ξέπλεναν» με αγορές ακινήτων τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται λόγος για αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

Τι βρέθηκε από τις έρευνες

Από τις έρευνες που έγιναν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

το χρηματικό ποσό των -15.655- ευρώ,

τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -19.800- ευρώ,

37 χρυσές λίρες,

πλαστό διαβατήριο,

πλήθος καρτών ανάληψης,

12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, μετά από ελέγχους στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, εντοπίστηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται επίσης, ότι με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους αφορά -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.