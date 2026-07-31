Απαγορευτικό απόπλου: Σε ισχύ μέχρι τις 19:00 στα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας

Σε ισχύ παραμένει έως τις 19:00 απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ