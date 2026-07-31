ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ισχύ μέχρι τις 19:00 στα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία

The LiFO team
The LiFO team
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΠΛΟΥ ΛΙΜΑΝΙΑ ΡΑΦΗΝΑ ΛΑΥΡΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
0

Σε ισχύ παραμένει έως τις 19:00 απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Εκκένωση του Αγίου Βασιλείου από ξηρά και θάλασσα

Ελλάδα / Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Εικόνες από την εκκένωση οικισμών - Η κατάσταση στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις στην Πάρο - Ύπο έλεγχο η φωτιά στην περιοχή της Χινίτσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο - Υποχώρησαν τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο
THE LIFO TEAM
 
 