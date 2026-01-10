Απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Ρίο - Αντίρριο, Κυλλήνη - Ζάκυνθος και Κυλλήνη - Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ θα υπάρξουν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 9 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.