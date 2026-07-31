Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Ποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με ακυρώσεις δρομολογίων και απαγορευτικό απόπλου σε ορισμένα λιμάνια.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, με μοναδική εξαίρεση το Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Προς το παρόν, τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό συνεχίζονται κανονικά.

Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο καθιστούν απαγορευτικό τον απόπλου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.