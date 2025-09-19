Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ από το πρωί της Παρασκευής, στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το απαγορευτικό θα ισχύσει μέχρι τις 10:00 το πρωί, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες θα εκτιμηθεί ξανά μέσα στην ημέρα.

Σημειώνεται πως τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Στο Λαύριο, τα πλοία «ΑΡΤΕΜΙΣ», «ΙΟΝΙΣ» και «ΚΑΤ», που ταξιδεύουν προς Κύθνο, Σίφνο και Σέριφο δεν θα αναχωρήσουν επίσης, ενώ και από το λιμάνι της Ραφήνας δεν θα αναχωρήσουν τα δρομολόγια για Κυκλάδες.