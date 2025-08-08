Απαγόρευση απόπλου: Προς αναχώρηση πλοία που έμειναν δεμένα για ώρες λόγω καιρού

Με πολλά εμπόδια εξελίσσεται η αναχώρηση πλοίων από τα λιμάνια, μετά τις πολύωρες αναμονές και την ταλαιπωρία των εκδρομέων λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Τα πλοία παρέμειναν «δεμένα» και ορισμένα δρομολόγια ακυρώθηκαν, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για Άνδρο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ στην ώρα τους θα αναχωρήσουν οι πρωινοί ταξιδιώτες από το λιμάνι του Λαυρίου.

Αυτά με τα έως τώρα δεδομένα, καθώς σε κάθε περίπτωση οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα δρομολόγια, θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ή τα λιμεναρχεία, μιας και γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου δεν υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενώ πολλοί ταξιδιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια.

Mετά τα μεσάνυχτα τα δρομολόγια από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τέλος, αναμένονται τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο, για να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.

Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:

στη 1:00 π.μ. το Andros Queen

στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros

στη 1:30 π.μ. το Super Ferry

Αντίστοιχα, οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου:

στις 3:15 π.μ. το Andros Queen

στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros

στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

Η πρόγνωση του καιρού: Μέχρι πότε επιμένουν οι άνεμοι

Οι θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ αναμένεται να επιμείνουν μέχρι τη 1 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι κυρίως το Στενό του Καφηρέα και οι Βόρειες Κυκλάδες.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος, η Κέα και η Κύθνος, νησιά τα οποία βρίσκονται εντός της ζώνης ισχυρών ανέμων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάντως, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης, με τους ανέμους να πέφτουν στα 8 μποφόρ και σταδιακά να εξομαλύνεται η κατάσταση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που προς το παρόν αποφεύγουν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές. Παρά την προβλεπόμενη μείωση, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και αύριο, με εντάσεις 7 έως 8 μποφόρ και κατεύθυνση βόρεια έως βορειοανατολική, τάση που αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Τι ισχύει για τα εισιτήρια

Μέχρι να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των δρομολογίων, οι επιβάτες παραμένουν σε αναμονή.

Εφόσον οι ισχυροί άνεμοι συνεχίσουν, οι επιβάτες έχουν δύο βασικές επιλογές:

Να μετατραπούν τα εισιτήρια σε “ανοιχτά”, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο δρομολόγιο. Να επιστραφεί το πλήρες ποσό του εισιτηρίου σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού.

Ακυρώσεις διαμονής και αποζημιώσεις: Τι ισχύει για τις κρατήσεις

Σε περίπτωση που οι κακές καιρικές συνθήκες οδηγήσουν σε αναβολή του ταξιδιού, οι ταξιδιώτες αναρωτιούνται αν θα υπάρξει αποζημίωση ή δυνατότητα αλλαγής των ημερομηνιών. Οι αποφάσεις για την αποζημίωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους όρους της κάθε κράτησης.

Ευέλικτες κρατήσεις : Αν η κράτηση είναι ευέλικτη, συνήθως υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης χωρίς ή με μικρή χρέωση.

Μη επιστρέψιμες κρατήσεις : Στις περιπτώσεις μη επιστρέψιμων κρατήσεων, η αποζημίωση εξαρτάται από την πολιτική των ξενοδόχων. Συχνά, οι ξενοδόχοι προσφέρουν εναλλακτικές όπως: Αλλαγή ημερομηνίας διαμονής. Πίστωση για μελλοντική διαμονή. Μερική επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.



Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν η κράτηση έχει γίνει μέσω πλατφόρμας (π.χ. Booking, Airbnb), κάποιες εταιρείες έχουν πολιτικές ανωτέρας βίας (force majeure) που καλύπτουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, δίνοντας μια επιπλέον δυνατότητα στους ταξιδιώτες για αναβολή ή επιστροφή χρημάτων.