Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες: Νέα ραντεβού για Αθήνα - Μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι είναι διακοπές

Η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες έχει ξεκινήσει.

Από τις 3 Αυγούστου παύει να ισχύει πλέον η μπλε, παλιά ταυτότητα, που δεν έχει τη μαγνητική ζώνη.

Οι παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό.

Από εχθές έχουν ανοίξει νέα ραντεβού περίπου 30 τοις εκατό για την Αθήνα όπου και δημιουργείται το μεγαλύτερο θέμα, είπε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, υπενθυμίζοντας στη συνέχεια, ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ταυτότητα οπουδήποτε στη χώρα.

«Για κάποιον που είναι διακοπές, μπορεί να βγάλει τη νέα ταυτότητα σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας», πρόσθεσε με αφορμή την καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών.

Νέες ταυτότητες: «Εύκολη η διαδικασία»

Αναφερόμενος στη διαδικασία έκδοσης, ο κ. Αναγνωστόπουλος εξήγησε ότι πρόκειται για «πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη» διαδικασία, ενώ στάθηκε και στη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής φωτογραφίας.

Όπως εξήγησε, ο πολίτης μπορεί να βγάλει φωτογραφία σε επαγγελματία φωτογράφο, η οποία στη συνέχεια ανεβαίνει ηλεκτρονικά στο gov.gr και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται, ακόμη και περισσότερες από μία φορές.

Διευκρίνισε τέλος, ότι στη διαδικασία ενσωματώνεται και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος εκτυπώνεται γρήγορα.

Παλιές ταυτότητες: Πού κλείνω ραντεβού για τις νέες

Στο gov.gr, αναφέρεται για τις παλιές και τις νέες ταυτότητες:

«Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εκδώσετε δελτίο ταυτότητας (ΔΤ) με φυσική παρουσία στην αστυνομική αρχή που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας.

Η υπηρεσία παρέχεται για την:

έκδοση των νέων τύπου ΔΤ Ελλήνων πολιτών

αντικατάσταση ΔΤ λόγω μεταβολής στοιχείων, φθοράς, λήξης ισχύος ή παλαιότητας

Για να κλείσετε το ηλεκτρονικό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Σημειώστε πως μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού μόνο για εσάς και το ανήλικο τέκνο σας ηλικίας άνω των 12 ετών.

Τα ραντεβού που διατίθενται, αφορούν το χρονικό διάστημα των επόμενων 90 ημερών.

Επίσκεψη στην αρμόδια αστυνομική αρχή

Κατά την επίσκεψή σας στην αρμόδια αστυνομική αρχή, όπου θα εκδώσετε την ταυτότητα σας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απώλεια ΔΤ

Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας σας, επιλέξτε Δήλωση απώλειας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών και στη συνέχεια επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την αρμόδια αστυνομική αρχή, όπου υπάλληλος του αστυνομικού τμήματος θα σας κλείσει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Κλοπή ΔΤ

Η καταγγελία για κλοπή του ΔΤ γίνεται στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία και όχι ηλεκτρονικά. Για να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας επικοινωνήστε με την αρμόδια αστυνομική αρχή και ο αρμόδιος υπάλληλος θα σας κλείσει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού».

Για να κλείσετε ραντεβού για τις νέες ταυτότητες, πατήστε ΕΔΏ.