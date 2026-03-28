Αντιπολεμικό συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα: Τι ώρα κλείνει ο σταθμός «Σύνταγμα»

Σήμερα, Σάββατο (28/3), στις 3μμ θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος.
Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και για πολλές άλλες πόλεις της χώρας.
Όπως έγινε γνωστό, με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» θα είναι κλειστός σήμερα από τις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
Οι κινητοποιήσεις συνδέουν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ αναδεικνύουν και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.
Πού έγιναν ή θα γίνουν συλλαλητήρια
- Χαλκίδα: Στρογγυλό, 19:30
- Ζάκυνθος: Κτίριο Περιφέρειας, 19:00
- Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 19:00
- Σπάρτη: Κεντρική Πλατεία, 18:30
- Λευκάδα: Άγιος Μηνάς, 18:30
- Ιεράπετρα: Πλατεία, 18:00
- Λεωνίδιο: Πλατεία Ηρώων, 18:00
- Ικαρία: Εύδηλος, 17:00
- Ωρωπός: Λιμάνι, 17:00
- Αθήνα: Σύνταγμα, 15:00
- Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, 15:00
- Κρήτη: Πλατεία Σούδας, 13:00
- Κυπαρισσία: Κεντρική Πλατεία, 13:00
- Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 12:00
- Ξάνθη: Πλατεία Δημοκρατίας, 12:00
- Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00
- Βέροια: Πλατεία Δημαρχείου, 12:00
- Ιωάννινα: Περιφέρεια, 12:00
- Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία, 12:00
- Άμφισσα: Πλατεία Λαού, 12:00
- Λάρισα: Κεντρική Πλατεία, 12:00
- Κόρινθος: Περιβολάκια, 12:00
- Πύργος: Κεντρική Πλατεία, 12:00
- Κεφαλονιά: Αντιπεριφέρεια, 12:00
- Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 12:00
- Τήνος: Λιμάνι, 12:00
- Καλαμάτα: Πλατεία Όθωνος, 12:00
- Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 12:00
- Χίος: Πλατεία Βουνάκι, 12:00
- Κέρκυρα: Ανουντσιάτα, 12:00
- Πρέβεζα: Θεοφάνειος, 11:30
- Βόλος: Δημαρχείο, 11:30
- Άρτα: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 11:00
- Παναγίτσα: Ο Κήπος των Παιδιών, 11:00
- Τρίκαλα: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 11:00
- Παλαιά Φώκαια: Μ. Ασίας & Λεωφ. Σουνίου, 11:00
- Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00
- Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 11:00