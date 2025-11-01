Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ στη χώρα

Πλήθος αντιδράσεων, έχει προκαλέσει η απόφαση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.
Η αιφνιδιαστική απόφαση για τα δεκάδες καταστήματα ΕΛΤΑ, που τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων πολιτών αλλά και τοπικών κοινωνιών, έγινε στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του δικτύου.
Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα και το ζήτημα οδηγείται στη Βουλή την Τρίτη, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης, στο οποίο συντάχθηκε και η Νέα Δημοκρατία.
Τις τελευταίες ώρες, χιλιάδες κάτοικοι σε όλη τη χώρα συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση, καθώς εκεί πληρώνουν με ευκολία - κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες - τους λογαριασμούς τους, εκεί μεταφέρονται οι συντάξεις αλλά και τα επιδόματά τους.
Από την πλευρά της, η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αφορά καταστήματα που συνεισφέρουν μόλις στο 10% του τζίρου, αλλά απορροφούν το 50% των συνολικών εξόδων και διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μέσω του Αγροτικού Ταχυδρόμου.
Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που βάζουν λουκέτο από Δευτέρα
- ΑΓΙΑΣ
- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
- ΑΓΙΑΣΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
- ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
- ΑΛΙΜΟΥ
- ΑΜΑΡΙΟΥ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
- ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
- ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
- ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
- ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
- ΑΡΙΔΑΙΑΣ
- ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΡΝΑΙΑΣ
- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΑΡΧΑΝΩΝ
- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΑΣΤΡΟΥΣ
- ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- ΑΦΑΝΤΟΥ
- ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
- ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
- ΓΑΒΑΛΟΥΣ
- ΓΑΖΙΟΥ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
- ΓΑΥΡΙΟΥ
- ΓΕΡΑΚΑ
- ΓΚΟΥΡΑΣ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΔΕΛΦΩΝ
- ΔΕΣΚΑΤΗΣ
- ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
- ΔΙΣΤΟΜΟΥ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΕΛΟΥΝΤΑΣ
- ΕΡΕΣΟΥ
- ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- ΕΥΛΑΛΟΥ
- ΕΦΥΡΑΣ
- ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΖΙΤΣΑΣ
- ΘΕΡΜΟΥ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
- ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- ΙΑΛΥΣΟΥ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΙΕΡΙΣΣΟΥ
- ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
- ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
- ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
- ΚΙΑΤΟΥ
- ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
- ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
- ΚΡΗΝΙΔΩΝ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
- ΛΑΛΑ
- ΛΕΒΙΔΙΟΥ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ
- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
- ΛΕΧΑΙΝΩΝ
- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
- ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
- ΛΟΥΡΟΥ
- ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
- ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΜΑΛΙΩΝ
- ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
- ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
- ΜΕΘΑΝΩΝ
- ΜΕΛΙΓΑΛΑ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
- ΜΕΤΣΟΒΟΥ
- ΜΗΘΥΜΝΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- ΜΟΥΔΡΟΥ
- ΜΥΤΙΚΑ
- ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
- ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
- ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
- ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ
- ΝΙΚΗΤΗΣ
- ΝΥΔΡΙΟΥ
- ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
- ΟΙΑΣ
- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
- ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
- ΠΑΤΡΑΣ 3
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
- ΠΥΛΑΙΑΣ
- ΠΥΛΗΣ
- ΡΑΧΩΝ
- ΡΟΔΟΥ 2
- ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
- ΣΚΑΛΑΣ
- ΣΚΥΔΡΑΣ
- ΣΟΥΔΑΣ
- ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- ΣΟΦΑΔΩΝ
- ΣΟΦΙΚΟΥ
- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
- ΣΤΥΛΙΔΑΣ
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
- ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
- ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
- ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- ΤΥΧΕΡΟΥ
- ΦΙΛΙΑΤΩΝ
- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
- ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
- ΦΥΤΕΙΩΝ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
- ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
- ΨΑΧΝΩΝ