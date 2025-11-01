Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ στη χώρα

Πλήθος αντιδράσεων, έχει προκαλέσει η απόφαση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Η αιφνιδιαστική απόφαση για τα δεκάδες καταστήματα ΕΛΤΑ, που τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων πολιτών αλλά και τοπικών κοινωνιών, έγινε στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του δικτύου.

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα και το ζήτημα οδηγείται στη Βουλή την Τρίτη, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης, στο οποίο συντάχθηκε και η Νέα Δημοκρατία.

Τις τελευταίες ώρες, χιλιάδες κάτοικοι σε όλη τη χώρα συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση, καθώς εκεί πληρώνουν με ευκολία - κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες - τους λογαριασμούς τους, εκεί μεταφέρονται οι συντάξεις αλλά και τα επιδόματά τους.

Από την πλευρά της, η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αφορά καταστήματα που συνεισφέρουν μόλις στο 10% του τζίρου, αλλά απορροφούν το 50% των συνολικών εξόδων και διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μέσω του Αγροτικού Ταχυδρόμου.

Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που βάζουν λουκέτο από Δευτέρα