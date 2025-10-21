Αντιδράσεις για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους γονείς του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών η απόφαση για συγχώνευση τμημάτων, η οποία, όπως υποστηρίζουν, προωθείται αιφνιδιαστικά, ενώ η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων, η συγχώνευση αφορά τα τμήματα της Β΄ και της Ε΄ Δημοτικού, στα οποία φοιτούν 24 μαθητές αντίστοιχα. Οι γονείς εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου και τη μαθησιακή πορεία των παιδιών.

Όπως αναφέρουν, η αλλαγή της σύνθεσης των τάξεων θα οδηγήσει σε ανατροπή του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς θα απαιτηθεί ανακατανομή διδασκόντων τόσο στις τάξεις όσο και στο Ολοήμερο. Αυτό, όπως υποστηρίζουν, θα έχει ως συνέπεια την αποχώρηση δύο δασκάλων και ειδικοτήτων, αλλά και τη μείωση της συμμετοχής παιδιών στο πρόγραμμα σίτισης και μελέτης.

Επιπλέον, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η συγχώνευση πλήττει δυσανάλογα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή παιδιά που φοιτούν σε τμήματα υποδοχής, καθώς η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη δυσχεραίνει την παιδαγωγική παρακολούθηση.

Οι γονείς κάνουν λόγο για «έλλειψη διαβούλευσης» με την εκπαιδευτική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι αντίστοιχες περιπτώσεις παρατηρούνται και σε άλλα σχολεία της Αθήνας και της χώρας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται:

Η άμεση αναστολή της διαδικασίας συγχώνευσης.

Η διατήρηση των τμημάτων ως έχουν, με γνώμονα τις παιδαγωγικές και νομικές αρχές της σταθερότητας στη διδασκαλία.

Η ειδική μέριμνα για μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες.

Τέλος, ο Σύλλογος επικαλείται το άρθρο 16 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών σε δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση, ζητώντας από την Πολιτεία να διασφαλίσει τη σταθερότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος και την ομαλή λειτουργία του δημόσιου σχολείου.