Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Στο ζήτημα των αμβλώσεων αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μίλησε το πρωί της Δευτέρας (19/1), σε τηλεοπτικό σταθμό, προκαλώντας αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της.

Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε- εκτός για το νέο κόμμα, τις επόμενες εκλογές και τον Αλέξη Τσίπρα- και για το θέμα των αμβλώσεων, λέγοντας πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει.

«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά.

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται» συνέχισε.

Και όταν ρωτήθηκε αν είναι κατ' αρχήν κατά των αμβλώσεων, είπε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει. Από τη στιγμή που στους 3 μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργία η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».

Η άμβλωση αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα κοινωνικά και ηθικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής, με έντονη πολιτική και προσωπική διάσταση. Η υποστήριξη του δικαιώματος στην άμβλωση βασίζεται πρωτίστως στον σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα και τη ζωή της. Κάθε γυναίκα βιώνει διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές συνθήκες, και καμία δεν θα έπρεπε να εξαναγκάζεται σε μια εγκυμοσύνη που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να συνεχίσει.

Επιπλέον, η πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Σε κοινωνίες όπου η άμβλωση απαγορεύεται ή περιορίζεται αυστηρά, οι γυναίκες συχνά καταφεύγουν σε επικίνδυνες, παράνομες πρακτικές, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους. Η νομιμοποίηση και η ιατρική εποπτεία μειώνουν δραστικά τους θανάτους και τις επιπλοκές, προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, η δυνατότητα επιλογής συνδέεται άμεσα με την κοινωνική ισότητα. Οι περιορισμοί στην άμβλωση πλήττουν κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τις φτωχές γυναίκες ή εκείνες χωρίς πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην άμβλωση, προωθούμε μια κοινωνία που σέβεται την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την ελεύθερη βούληση των γυναικών, αναγνωρίζοντας ότι η μητρότητα πρέπει να αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση.

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τοποθέτηση πάνω στο σχόλιο της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, έκανε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας: «Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί ''δημόσια διαβούλευση'' επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει- δυστυχώς- με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν. Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».