Άνοιξη: Ιδιοκτήτης εισέβαλε σε σπίτι και ξυλοκόπησε οικογένεια για το ενοίκιο

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην Άνοιξη, όταν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού εισέβαλε σε σπίτι που ενοικίαζε και ξυλοκόπησε την οικογένεια που διέμενε σε αυτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στην Άνοιξη το τελευταίο διάστημα είχε έντονη διαμάχη με την οικογένεια που έμενε σε αυτό, για το ζήτημα της καταβολής των ενοικίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης μαζί με τον γιο του, εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας κρατώντας ρόπαλα και μαχαίρια και επιτέθηκαν σε όλα τα μέλη της.

Από την επίθεση, τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας και η 74χρονη σύζυγός του, μεταφέρθηκε με σπασμένο πόδι στο ΚΑΤ. Ο γιος του ζευγαριού, τραυματίστηκε επίσης στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου του ιδιοκτήτη, ενώ ο πατέρας του ακόμη αναζητείται.