Ανοιχτά μαγαζιά Κυριακή: Το ωράριο λειτουργίας τους σήμερα - Πότε είναι κλειστά

Ανοιχτά θα είναι σήμερα (21/12) και την επόμενη Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα, καθώς έχει τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο εν όψει της χριστουγεννιάτικης και πρωτοχρονιάτικης περιόδου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ανοιχτά μαγαζιά Κυριακή: Το ωράριο λειτουργίας τους

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: