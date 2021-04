Άνοιγμα λιανεμπορίου: Πώς θα λειτουργούν από αύριο τα καταστήματα- Μέτρα, ραντεβού και SMS

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται ο χώρος του λιανεμπορίου για το άνοιγμα της Δευτέρας με αυστηρά μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το λιανεμπόριο θα ανοίξει αύριο με αυστηρά μέτρα, αγορές εντός του καταστήματος και self tests για όλους τους εργαζόμενους, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να στέλνουν ένα μήνυμα ημερησίως στο 13032, με χρονικό περιορισμό 3 ωρών, έχοντας την εναλλακτική του click away και click in shop.

Την ίδια στιγμή, από αύριο μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου, οριστικά κλειστό θα παραμείνει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όπου τα σούπερ μάρκετ δεν θα πωλούν όλα τα προϊόντα, όπως στις υπόλοιπες περιοχές.

Ψώνια με click away και click inside



Το λιανεμπόριο στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου θα λειτουργήσει ως εξής:

Με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος (click away) κατόπιν ραντεβού και

Με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside).

Κατά την παραλαβή εκτός καταστήματος (click away) θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι μάξιμουμ 10 λεπτά.

Στην περίπτωση αγοράς και παραλαβής εντός καταστήματος (click inside), η επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο τον μέγιστο αριθμό καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος τηρουμένης της αναλογίας ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. με μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα.

Τα βήματα για τις αγορές

Θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση της παραγγελίας/ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία), ή του ραντεβού, είτε μηνύματος SMS που φέρει τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και το χρονικό διάστημα παραλαβής.

Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από ένα άτομο και μόνο και η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμό τους στο 13032, ή να έχουν γραπτή βεβαίωση. Επιτρέπεται η αποστολή ενός μόνο SMS την ημέρα- σε δεύτερη προσπάθεια θα υπάρχει αρνητική απάντηση σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Το μήνυμα έχει χρονικό περιορισμό, δηλαδή θα ισχύει για τρεις ώρες από τη στιγμή που ο καταναλωτής έχει λάβει την απάντηση από το 13032. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι πολίτες μπορούν να μεταβούν σε όσα καταστήματα έχουν κλείσει ραντεβού.

Σε ο,τι αφορά στο ωράριο, προβλέπεται προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.



Τι ισχύει για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου

Για τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου shops in a shop.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά κέντρα, τα εκπτωτικά καταστήματα και τα εκπτωτικά χωριά εξαιρουμένων των φαρμακείων και των σούπερ μάρκετ τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, στις περιοχές «αυξημένου κινδύνου» επιτρέπεται η λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων.