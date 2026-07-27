Άνω Λιόσια: 85χρονος μπέρδεψε τη βενζίνη με το νερό και τυλίχθηκε στις φλόγες

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε χώρο στάθμευσης σπιτιού στα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 85χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το Mega, η φωτιά στο πάρκινγκ στα Άνω Λιόσια ξεκίνησε όταν ο 85χρονος ήθελε να δει εάν ένα μπιτόνι που είχε στο γκαράζ, περιείχε νερό ή βενζίνη.

Αστυνομικός, που έσπευσε στο σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «ο παππούς ήταν σε σοκ, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μας είπε ότι προσπαθούσε να κάνει κάτι στην αποθήκη και ξαφνικά άκουσε έντονη έκρηξη και είδε καπνό».

Άνω Λιόσια: Άναψε αναπτήρα πάνω από βενζίνη

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, τη στιγμή που ο 85χρονος βρισκόταν μέσα στο γκαράζ. Συγκεκριμένα, προσπαθούσε να δει τι εμπεριείχε ένα μπιτόνι και, καταλάθος, χρησιμοποίησε τον αναπτήρα του, για να δει καλύτερα.

«Ήθελα να δω εάν είχε μέσα νερό ή βενζίνη. Άναψα με αναπτήρα και πήρε φωτιά» δήλωσε με τη σειρά του ο 85χρονος στα Άνω Λιόσια, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, το μπιτόνι περιείχε βενζίνη, εύφλεκτο υγρό, από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η νύφη του ηλικιωμένου έτρεξε να τον σώσει και τον τράβηξε από τις φλόγες, όπως υπογραμμίζει καταληκτικά το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.