H κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Άννα Κανδαράκη, το βράδυ της Κυριακής (7/12), αποκάλυψε ότι πάλευε με τον καρκίνο του αίματος για δεύτερη φορά.

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα» δήλωσε στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια. Είναι ένα βίντεο για να δώσει δύναμη σε όποιον το περνάει, να ανακουφίσει εκείνον που στέκεται δίπλα από κάποιον δικό του που το περνάει, να μαλακώσει όμως και τον φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση» συνέχισε.

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο του αίματος

Η Άννα Κανδαράκη γεννήθηκε στο Μιλγουόκι της Αμερικής. Είναι κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, αριστούχος του πανεπιστημίου Paris V της Σορβόννης και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρώτο της πτυχίο ήταν στο τμήμα Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο πανεπιστήμιο του Λούβρου και στην πολιτισμική διαχείρηση στο πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ στον Καναδά.

Μελετώντας τις τεχνοτροπίες των καλλιτεχνών κατάλαβε ότι έψαχνε πίσω από κάθε χρώμα και κάθε πινελιά να καταλάβει τι κουβαλούσε ο καθένας στη ψυχή του όταν γέμιζε το χαρτί γκρί, ροζ και κόκκινο.

Η αναζήτησή αυτή την οδήγησε να αφοσιωθεί στις σπουδές της κλινικής Ψυχολογίας. Πήρε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό της απο το πανεπιστήμιο Paris V της Σορβόννης με ειδίκευση στην ψυχοπαθολογία παιδιού εφήβου και ενήλικα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως διδάκτωρ της Ιατρικής σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημερα διδάσκει σε μεταπτυχιακά τμήματα της Ιατρικής Σχολής και είναι μέλος του European Family Therapy Association (EFTA) και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ).

Έχει εργαστεί ως Επικεφαλής Ψυχολογικού Τμήματος σε γενικά νοσοκομεία, ιδρύματα και ψυχιατρικές κλινικές.

Στο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνεται πλούσια αρθρογραφία σε εγχώριο και διεθνή Τύπο καθώς και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως καλεσμένη ομιλήτρια.

Το 2018 εμπνεύστηκε και ίδρυσε το θεραπευτικό κέντρο Therapy Nest, όπου μαζί με τους συνεργάτες της αναλαμβάνει άτομα, ομάδες και ζευγάρια ενώ πραγματοποιεί επιστημονικά σεμινάρια τόσο για ειδικούς όσο και για το ευρύ κοινό.

Το 2023 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο, «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε» από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το οποίο έχει ήδη πουλήσει πάνω από 30.000 αντίτυπα.