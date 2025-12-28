Άννα Κανδαράκη: Το μήνυμά της για το 2025 - «Φέτος ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο»

Το δικό της μήνυμα για τη χρονιά που φεύγει έστειλε η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Άννα Κανδαράκη.

Η Άννα Κανδαράκη, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες μίλησε ανοιχτά για τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram όπου δήλωσε ότι « το 2025 ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο».

Η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική εξομολόγηση, καλώντας τους να επαναπροσδιορίσουν όσα θεωρούν αυτονόητα. Μίλησε για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω τις επιβεβλημένες υποχρεώσεις και τις κοινωνικές προσδοκίες που συχνά βαραίνουν τη ζωή μας.

«Πόσα ''πρέπει'' πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά;», αναρωτήθηκε στο μήνυμά της, προτρέποντας τους ανθρώπους να ζουν με μεγαλύτερη αυθεντικότητα και λιγότερο φόβο.

Η ανάρτηση της Άννας Κανδαράκη:

«Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο.. και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα ''πρέπει'', πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά;

Σκεφτείτε το. Καλή γιορτινή μέρα ( δε ξέρω αν θα τα πουμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Ετσι κι αλλιώς είπα θ’ ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή ''πρέπει να ανεβάσω''). Την αγάπη μου».

Άννα Κανδαράκη: Όταν μίλησε για τη δεύτερη μάχη με τον καρκίνο του αίματος

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Δεκεμβρίου, η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, μέσα από ένα εξομολογητικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με κοντό μαλλί και αποκάλυψε πως φέτος έδωσε μάχη- για δεύτερη φορά- με τον καρκίνο του αίματος.

«Αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος ελπίζω τουλάχιστον μιας πολύ δύσκολης περιόδου που πολεμούσα και πάλευα με μία πολλή σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, με έναν καρκίνο στο αίμα» είπε αρχικά και συνέχισε: «Για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν πριν από εννέα χρόνια και τώρα ξαναήρθε. Τον πάλευα όλο αυτόν τον χρόνο που πέρασε».

Όπως εξήγησε η ίδια, δεν είναι έτοιμη να πει πολλά πράγματα, όμως «αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά».

«Πρώτα απ’ όλα ήθελα να βγάλω αυτή την περούκα από το κεφάλι μου, δεν θα μπορούσα αλλιώς να σας παρουσιάσω αυτό το πολύ ωραία και πετυχημένο look, ήταν κάτι αναγκαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Πέρασα αυτό και θα ήθελα να δώσω πολύ δύναμη στους ανθρώπους που το περνούν τώρα, να μαλακώσω τον φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση. Είμαι εδώ, δεύτερη φορά και είμαι ζωντανή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ», είπε στο βίντεο που ανέβασε η Άννα Κανδαράκη.