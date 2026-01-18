Ανήλικος στην Αθήνα κρεμάστηκε από το πίσω μέρος Τραμ όσο ήταν εν κινήσει

Βίντεο που αποτυπώνει έναν ανήλικο να κρέμεται από το πίσω μέρος ενός Τραμ, όσο το μέσο σταθερής τροχιάς βρίσκεται εν κινήσει, στην Αθήνα έφερε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1.

Πρόκειται, όπως έγινε γνωστό, για πρόκληση (challenge) στην οποία συμμετέχουν αρκετοί ανήλικοι, μεταξύ άλλων και το παιδί που κρεμάστηκε από την πίσω πλευρά του Τραμ, αναρτώντας τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Τραμ, εκείνη την ώρα, εκτελούσε το δρομολόγιο στα Νότια Προάστια της Αττικής, ενώ ο ανήλικος δεν έγινε αντιληπτός από τον οδηγό του μέσου μεταφοράς καθώς σύμφωνα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) δεν έχει ορατότητα στο συγκεκριμένο σημείο.

Την ίδια ώρα, το Σωματείο Εργαζομένων Τραμ απευθύνει έκκληση να μην πραγματοποιούνται τέτοιες επικίνδυνες ενέργειες, καθώς θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανηλίκων. Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ, Ηλίας Μενετάκης, ανέφερε: «Εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε επιστήσει αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, κάνουμε έκκληση προς τις οικογένειες των ανηλίκων γιατί αυτό το παιχνίδι μπορεί να φέρει και ακραία δυστυχήματα».

«Η ΣΤΑ.ΣΥ καταδικάζει το περιστατικό: Η ΣΤΑΣ.ΣΥ, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, αποστέλλει το υλικό στην ΕΛ.ΑΣ. και κινείται νομικά εναντίον των ατόμων αυτών. Ο οδηγός από την καμπίνα οδήγησης, δεν έχει ορατότητα στο πίσω μέρος του οχήματος Τραμ, παρά μόνο στα πλαϊνά, μέσω των καμερών ασφαλείας που διαθέτει το όχημα» σημείωσαν με τη σειρά τους οι Σταθερές Συγκοινωνίες.