Άνδρος: Το επιβατηγό «Super Star» δεν προσέγγισε το λιμάνι λόγω ισχυρών ανέμων

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Άνδρου, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, ωστόσο δεν κατέστη δυνατός ο κατάπλους του στην Άνδρο εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Το σκάφος συνέχισε τον πλου του προς το λιμάνι της Τήνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ