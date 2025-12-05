Άνδρας στη Χίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δικογραφία για εμπρησμό σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα στη Χίο, ο οποίος χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έβαλε φωτιά -με αναπτήρα- στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, που ήταν τοποθετημένο στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο δράστης στη Χίο εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην πόλη, όπου συνελήφθη για το συμβάν, ενώ κατασχέθηκαν ο αναπτήρας, μία τσάντα και τέσσερις κροτίδες, αναφέρει σχετικά η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό.

Ως προς το χρονικό, ο συλληφθείς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Χίου, που ήταν τοποθετημένο σε κεντρική πλατεία της πόλης, προκαλώντας φθορές σε αυτό και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φωτιά σε χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Χίο

«Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα ημεδαπός στη Χίο, κατηγορούμενος για εμπρησμό

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει επίσης, το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες (04-12-2025) στη Χίο, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα του εμπρησμού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων προέκυψε ότι, ο συλληφθείς ημεδαπός χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Χίου, που ήταν τοποθετημένο σε κεντρική πλατεία της πόλης, προκαλώντας φθορές σε αυτό και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο δράστης εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες χθες στην πόλη της Χίου, ενώ κατασχέθηκαν, αναπτήρας και σακίδιο που είχε στην κατοχή του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, ο ρουχισμός που έφερε κατά το χρόνο διάπραξης της έκνομης ενέργειας του εμπρησμού και -4- κροτίδες.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου».