Άνδρας εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο - «Φοβήθηκαν τα παιδιά»

Ένας 45χρονος συνελήφθη, καθώς εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα πλοίου, στην οποία βρίσκονταν μαθήτριες.

«Μπήκε σε μία καμπίνα των παιδιών, ο οποίος είχε ψυχιατρικό πρόβλημα. Και μπήκε γυμνός. Έκανε διάφορα, φώναζε έτσι κι αλλιώς σ’ όλο το καράβι. Φοβήθηκαν τα παιδιά», ανέφερε επιβάτης στο MEGA.

Όλα συνέβησαν στις 2:30 το πρωί όταν ο άνδρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες ΕΠΑΛ, οι οποίες ταξίδευαν για το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής.

Το περιστατικό στο πλοίο

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα με τις μαθήτριες να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια, σύμφωνα με το MEGA.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Φώναζε τέτοια, αυτός… Βρήκαν και τα φάρμακά του μέσα στην τσάντα του. Ε, θα είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Έκανε διάφορα και κατανάλωσε και αλκοόλ. Κυκλοφορούσε γενικά γυμνός», ανέφερε επιβάτης του πλοίου.

Τα κορίτσια άρχισαν να ουρλιάζουν, τότε ο 45χρονος άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του άνδρα, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα της καμπίνας του, δέχθηκε επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Στη συνέχεια παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές έδωσαν κατάθεση για τα όσα συνέβησαν εντός του πλοίου.