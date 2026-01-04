Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας του 22χρονου που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα το καλοκαίρι

Αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανήμερα Πρωτοχρονιάς ο πατέρας του 22χρονου Γιώργου Σινάνου, που είχε χάσει τη ζωή του το καλοκαίρι σε τροχαίο δυστύχημα στην Ανδραβίδα, όταν το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Ο άνδρας, 50 ετών, βρέθηκε νεκρός από τον αδερφό του, αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, όταν διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον πατέρα του 22χρονου.

Ο χαμός του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα είχε διαλύσει τον ψυχικό του κόσμο, αφήνοντάς τον βυθισμένο σε μια βαθιά και σιωπηλή θλίψη. Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, ενώ οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και χειρίζονται την υπόθεση, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη με την εξέλιξη.

Ανδραβίδα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα το καλοκαίρι

Όπως ειπώθηκε, ο 22χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα το περασμένο καλοκαίρι, στις 22 Ιουλίου 2025 πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Ανδραβίδας Ηλείας, όταν το Ι.Χ στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Ρίου όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τον επανέφεραν, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στις 6 Αυγούστου 2025.

Με πληροφορίες από patrisnews.com