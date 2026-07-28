Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ανησυχία για τους ανέμους - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Αναζωπυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Πάρο, από την οποία μάλιστα εκκενώθηκαν τέσσερις οικισμοί.

Πλέον, η φωτιά στην Πάρο μαίνεται στην περιοχή Καμάρι όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγεις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς σταμάτησαν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης από τα εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που ενώνονται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εκφράζουν την ανησυχία τους για ενίσχυση των φλογών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Φωτιά στην Πάρο: Δύσκολη η νύχτα

Οι ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης κάνουν λόγο πως στην Πάρο έχει σχηματιστεί «μικροκλίμα» από τη φωτιά, που δυσχεραίνει το έργο κατάσβεσης της Πυροσβεστικής.

Η νύχτα αναμένεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη κατά την εκτίμηση των πυροσβεστών, με τους κατοίκους όπου μαίνεται η φωτιά στην Πάρο, να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω απόψε το βράδυ, στην πυρκαγιά που μαίνεται στην Πάρο, με τη μάχη για τον περιορισμό του μετώπου να συνεχίζεται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις προετοιμάζονται για το δύσκολο έργο της νύχτας μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 48 πυροσβέστες με τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό.

Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, με στόχο την ανάσχεση της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ