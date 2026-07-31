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Αναζωπυρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο: Εκκενώθηκαν Κεραμές και Δριμίσκος

Με μήνυμα του 112, κάτοικοι και επισκέπτες στις Κεραμές κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Κισσό Κάμπο

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 112 ΕΚΚΕΝΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το απόγευμα στο νότιο Ρέθυμνο, κοντά στο χωριό Γιαννιού και στην περιοχή ανάμεσα στον Ασώματο και την Πρέβελη, οδηγώντας σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

Με μήνυμα του 112, κάτοικοι και επισκέπτες στις Κεραμές κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Κισσό Κάμπο. Είχαν προηγηθεί εντολές εκκένωσης για τη Γέφυρα και τη Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια, καθώς και για τον Δριμίσκο προς το Σπήλι.

Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις σε διαφορετικά σημεία του μετώπου και δυσκολεύουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν να περιορίσουν τις νέες εστίες, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρύνονται αμέσως όταν λαμβάνουν μήνυμα από το 112 και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να απομακρύνονται άμεσα από τις περιοχές για τις οποίες εκδίδονται προειδοποιητικά μηνύματα, διευκολύνοντας παράλληλα το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στην κατάσβεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news

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