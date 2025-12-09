Ανατροπή νταλίκας στην Ιόνια Οδό - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/12) σε παράδρομο της Ιονίας Οδού, όταν νταλικά ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα μετέφερε λάδι και για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία εξετράπη της πορείας του, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και η Τροχαία Άρτας, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.

Σημειώνεται πως χρειάστηκαν δύο γερανοί για την άρση του τράκτορα.