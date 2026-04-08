Ανατροπή για τον καιρό το Πάσχα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

Ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένονται τελικά το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως για ένα ακόμα 24ωρο, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στη χώρα, παρότι κοντά στο μεσημέρι προς απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές στον ηπειρωτικό κορμό και αργά το απόγευμα δεν αποκλείονται και κάποιες μπόρες.

Οι επόμενες μέρες θα παραμείνουν γενικά ηλιόλουστες, με λίγες τοπικές βροχές μόνο το Μεγάλο Σάββατο και άνοδο της θερμοκρασίας τις ημέρες του Πάσχα.

Μαρουσάκης: Ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η Μεγάλη Παρασκευή θα κυλήσει με σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, χωρίς σοβαρά καιρικά προβλήματα.

Οι περιφορές των Επιταφίων θα γίνουν υπό ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο θα υπάρχει ψύχρα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Το Μεγάλο Σάββατο στη συνέχεια, αναμένεται μια σύντομη μεταβολή, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, και τη νύχτα και το πρωί θα είναι υπάρχει ψυχρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός κάποιων τμημάτων του Αιγαίου με ασθενείς βροχές το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές η Ανάσταση θα γίνει χωρίς βροχοπτώσεις.

Από την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι πολύ καλός και ανοιξιάτικος, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Το μεσημέρι της Κυριακής μάλιστα, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.