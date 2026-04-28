Ανατροπή φορτηγού στη Λ. Βουλιαγμένης - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν φορτηγό ανετράπη, προκαλώντας σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο και τραυματισμό του οδηγού του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που μετέφερε κοντέινερ με οικοδομικά υλικά ανετράπη πιθανότατα λόγω μετατόπισης του φορτίου. Ο οδηγός, περίπου 45 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε σε κοπή των λαμαρινών με διασωστικό εξοπλισμό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σταθερή.

Η Τροχαία έχει σπεύσει στο σημείο και ρυθμίζει την κυκλοφορία, ωστόσο η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Στο ρεύμα προς Αθήνα καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σημαντικές καθυστερήσεις, που φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά σε μικρές αποστάσεις, όπως από την Ηλιούπολη έως το Ελληνικό.

Παρά την ταλαιπωρία των οδηγών, οι αρχές δίνουν προτεραιότητα στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και στην ολοκλήρωση των ερευνών για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ ο οδηγός αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.