Αναστάτωση στη Μύκονο: 10 νεαροί καθυστέρησαν πτήση για περισσότερο από 3 ώρες

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση με αναχώρηση από τη Μύκονο, όταν δέκα νεαροί προκάλεσαν καθυστέρηση 3 ωρών λίγο πριν από την απογείωση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ενώ το αεροσκάφος ήταν έτοιμο να αναχωρήσει, οι επιβάτες έλυσαν τις ζώνες ασφαλείας τους και σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του πληρώματος να καθίσουν ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της απογείωσης.

Οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν να τους πείσουν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας, ωστόσο οι νεαροί δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις τους.

Τελικά, κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση της αστυνομίας που τους απομάκρυνε από το αεροπλάνο.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία στους υπόλοιπους επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν στο αεροσκάφος ή στο αεροδρόμιο για περίπου τρεις ώρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να δοθεί άδεια για την αναχώρηση της πτήσης.

Με πληροφορίες από Mega

