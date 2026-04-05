Αναστάτωση στη Χαλκίδα: Σπίτι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης

Μαρτυρίες περιγράφουν εκκωφαντικό θόρυβο και ένα σύννεφο σκόνης

The LiFO team

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Χαλκίδα, όταν σπίτι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου.

Όπως μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα παλιό σπίτι στη συμβολή των οδών Δούκα και Κοτοπούλη, το οποίο κατέρρευσε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγο μετά τις 20:00.

Μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το evima.gr, μιλούν για εκκωφαντικό θόρυβο και ένα σύννεφο σκόνης που ακολούθησε.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και αρμόδια συνεργεία του δήμου, την ίδια ώρα που οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.
 

