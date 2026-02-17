Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος επιβάτης πετούσε μπουκάλια με νερό

Επιβάτης αεροπορικής πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη φέρεται να εκδήλωσε επιθετικά συμπεριφορά.

Ο επιβάτης ήταν σε κατάσταση εμφανούς μέθης, και γι' αυτό τον λόγο συνελήφθη κατά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο επιβάτης της πτήσης «παρενόχλησε σωματικά και λεκτικά επιβάτες και πλήρωμα»

Πρόκειται για 57χρονο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατηγορείται για παράβαση του αεροπορικού κώδικα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκειά χθεσινοβραδινής πτήσης, ο 57χρονος παρενόχλησε σωματικά και λεκτικά επιβάτες αλλά και μέλη του πληρώματος, πετώντας μπουκάλια με νερό, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η ασφάλεια της πτήσης.

Ειδοποιήθηκε σχετικά η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.