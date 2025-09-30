Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β' Φάσης: Εκπτώσεις έως και 50% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Με κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνονται εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Β' φάσης προσλήψεων, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησής τους, στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων τους.

Αναλυτικά οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ποσοστά των εκπτώσεων:

1.⁠Attica: έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 29/09/2025 ως και 05/10/2025.

2.⁠Aegean Sea Lines: έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 30% στα οχήματά τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν από/προς Πειραιά, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 ως και 05/10/2025.

3.⁠Fast Ferries: έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα) για το χρονικό διάστημα από 29/09/2025 έως 05/10/2025.

4.⁠Golden Star Ferries: έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα), κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 έως 05/10/2025. Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY - ANDROS QUEEN - SUPEREXPRESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ.

5.⁠Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και για το ΙΧ αυτοκίνητό τους, για το χρονικό διάστημα από 26/09/2025 έως 05/10/2025. Η συγκεκριμένη έκπτωση παρέχεται σε δρομολόγια τα οποία δεν επιδοτούνται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αναφέρει την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Ενδέχεται να προστεθούν και άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Αεροπορικά εισιτήρια - Sky Express

Επισημαίνεται ότι, ήδη, από την Παρασκευή 26/9/2025 έχουν αποσταλεί με sms σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης οι προσωπικοί κωδικοί, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω της SKY express.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.skyexpress.gr/el/newsletter/anaplirotes-ekpaideutikoi-2025