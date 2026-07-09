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Ανάκληση προϊόντων «Χούμους» από τον ΕΦΕΤ: Διαπιστώθηκε Salmonella spp σε πρώτη ύλη

«Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση

The LiFO team
The LiFO team
ΧΟΥΜΟΥΣ ΕΦΕΤ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
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Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση προϊόντος, λόγω παρουσίας Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ».

Στην ανακοίνωσή του, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, αναφέρει:

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε. ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της, διαπιστώθηκε, μετά από μικροβιολογική ανάλυση, η παρουσία Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι) που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων «ΧΟΥΜΟΥΣ» και προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων.

Πρόκειται για τα προϊόντα με ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ» με την επωνυμία της εταιρείας αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες, τις συσκευασίες, τους αριθμούς παρτίδας και τις ημερομηνίες «ανάλωσης έως».

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των  επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα καταναλώσουν».

Ανάκληση προϊόντων «Χούμους» από τον ΕΦΕΤ: Διαπιστώθηκε Salmonella spp Facebook Twitter
Ανάκληση προϊόντων «Χούμους» από τον ΕΦΕΤ: Διαπιστώθηκε Salmonella spp Facebook Twitter
Ανάκληση προϊόντων «Χούμους» από τον ΕΦΕΤ: Διαπιστώθηκε Salmonella spp Facebook Twitter
Ελλάδα

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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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Ελλάδα / Ανάκληση προϊόντων «Χούμους» από τον ΕΦΕΤ: Διαπιστώθηκε Salmonella spp σε πρώτη ύλη

«Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση
THE LIFO TEAM
 
 