Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Κλειστό προσωρινά το αεροδρόμιο του νησιού

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο του νησιού παραμένει προσωρινά κλειστό, λόγω αναγκαστικής προσγείωσης F-16 το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες απομάκρυνσης του μαχητικού αεροσκάφους, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου.

Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοικτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί.

Ο Δήμος Ζακύνθου υπογραμμίζει ότι πρώτη προτεραιότητα του δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου και της δημοτικής αρχής, είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.

Παράλληλα, ο δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και, όπου αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλύματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου και των αρμόδιων αρχών για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Το χρονικό

Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο της Αχαΐας και συμμετείχε σε εκπαιδευτική άσκηση.

Λίγα λεπτά μετά φέρεται να έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο πιλότος να το προσγειώσει στο κοντινότερο αεροδρόμιο, που ήταν της Ζακύνθου. Ο ίδιος, μάλιστα, είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».