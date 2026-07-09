Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Σε αναγκαστική προσγείωση προέβη ένα μαχητικό F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καθώς παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο της Αχαΐας και συμμετείχε σε άσκηση.

Λίγα λεπτά μετά φέρεται να έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο πιλότος να το προσγειώσει στο κοντινότερο αεροδρόμιο, που ήταν της Ζακύνθου. Ο ίδιος, μάλιστα, είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».