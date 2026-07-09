ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Το μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την Αχαΐα και συμμετείχε σε άσκηση

The LiFO team
The LiFO team
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ F-16 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Σε αναγκαστική προσγείωση προέβη ένα μαχητικό F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καθώς παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο της Αχαΐας και συμμετείχε σε άσκηση.

Λίγα λεπτά μετά φέρεται να έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο πιλότος να το προσγειώσει στο κοντινότερο αεροδρόμιο, που ήταν της Ζακύνθου. Ο ίδιος, μάλιστα, είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΗΔΕΊΑ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα / Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα η κόρη της Αφροδίτη: Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτικοί

Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε ειδική άδεια από τους γιατρούς και μετέβη στην εκκλησία για την κηδεία της μητέρας της, που πέθανε μετά από τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη
THE LIFO TEAM
ΧΟΥΜΟΥΣ ΕΦΕΤ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Ελλάδα / Ανάκληση προϊόντων «Χούμους» από τον ΕΦΕΤ: Διαπιστώθηκε Salmonella spp σε πρώτη ύλη

«Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση
THE LIFO TEAM
 
 