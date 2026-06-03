Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω μεθυσμένου επιβάτη

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (2/6) αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο εντός του θαλάμου επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 39χρονος επιβάτης από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα και άλλους επιβάτες.

Λόγω της κατάστασης, το πλήρωμα αποφάσισε την εκτροπή της πτήσης και την προσγείωση στο «Μακεδονία», προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβαινόντων.

Με την άφιξη του αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν τον 39χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.