Ανάφη: Νεκρή 56χρονη και ο σκύλος της μετά από φωτιά

Νεκρή εντοπίστηκε 56χρονη γυναίκα στην Ανάφη τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία κοντά στο Κάστρο.



Όπως προκύπτει από πληροφορίες που μεταφέρει το Cyclades24, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ξεκαθαριστεί από τις αρχές, που μαζί με τη γυναίκα βρήκαν νεκρό και τον σκύλο της.



Πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού, για να μεταβούν στο σημείο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά και τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο των αναθυμιάσεων.



Μαρτυρίες που επικαλείται το ίδιο μέσο, περιγράφουν, ότι αργά το βράδυ, κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε να βγαίνουν καπνοί από το σπίτι όπως και ενημέρωσε τις αρχές.

