Ελλάδα

Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του Γιάννη Μάλαμα

Ο Μάλαμας είχε συλληφθεί ύστερα από φερόμενο επεισόδιο με οδηγό ταξί και με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που κλήθηκαν στο σημείο

LifO Newsroom

Στην αναβολή της δίκης του Γιάννη Μάλαμα, γιου του τραγουδοποιού, προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο Μάλαμας είχε συλληφθεί ύστερα από φερόμενο επεισόδιο με οδηγό ταξί και με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που κλήθηκαν στο σημείο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος υπεράσπισης, επικαλούμενος προσωπικό κώλυμα. Απών από τη διαδικασία ήταν και ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, μεταξύ των οποίων:

  • βία κατά υπαλλήλων,
  • απλή σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων,
  • εξύβριση,
  • απειλή.

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης αναμένεται να οριστεί προς τον Απρίλιο.

Ελλάδα