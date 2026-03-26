Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς

Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε το πρωί της Πέμπτης σε αστυνομικούς με τσεκούρι, στους Αμπελόκηπους.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί μετέβησαν σε οικία επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους προκειμένου να εκτελέσουν εντολή ακούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρείο, με τον άνδρα, τον οποίο αφορούσε η εντολή, να επιτίθεται με τσεκούρι στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας έναν εξ αυτών.

Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο δράστης είχε διαφύγει.